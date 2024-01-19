19-летняя Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Australian Open-2024

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвёртый круг теннисного турнира Australian Open. В матче третьего круга американка обыграла 82-ю ракетку мира соотечественницу Алисию Паркс.

Australian Open-2024

Кори Гауфф — Алисия Паркс 6:0, 6:2

Встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Паркс два эйса и восемь двойных ошибок.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) – Анастасия Захарова (Россия).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января.