19-летняя Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
Американка набрала оптимальную форму
Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвёртый круг теннисного турнира Australian Open. В матче третьего круга американка обыграла 82-ю ракетку мира соотечественницу Алисию Паркс.
Australian Open-2024
Кори Гауфф — Алисия Паркс 6:0, 6:2
Встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Паркс два эйса и восемь двойных ошибок.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) – Анастасия Захарова (Россия).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января.
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