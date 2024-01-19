Моуриньо согласился стать тренером саудовского Аль-Шабаба - Источник

Жозе Моуриньо может возглавить саудовский клуб.

Как утверждает газета Asharq Al-Awsat, принадлежащая государственной саудовской медиагруппе (SRMG), бывший тренер "Ромы" устно договорился с "Аль-Шабабом". Представители саудовской лиги одобрили потенциальное назначение.

Ожидается, что португалец прибудет в Эр-Рияд в ближайшие несколько дней. Моуриньо якобы сообщил клубу, что хорошо знает саудовский спортивный проект и представит план по развитию "Аль-Шабаба" с помощью покупки иностранных футболистов.

"Аль-Шабаб" занимает 11-е место в чемпионате Саудовской Аравии.