Моуриньо согласился стать тренером саудовского Аль-Шабаба - Источник
Жозе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
Жозе Моуриньо может возглавить саудовский клуб.
Как утверждает газета Asharq Al-Awsat, принадлежащая государственной саудовской медиагруппе (SRMG), бывший тренер "Ромы" устно договорился с "Аль-Шабабом". Представители саудовской лиги одобрили потенциальное назначение.
Ожидается, что португалец прибудет в Эр-Рияд в ближайшие несколько дней. Моуриньо якобы сообщил клубу, что хорошо знает саудовский спортивный проект и представит план по развитию "Аль-Шабаба" с помощью покупки иностранных футболистов.
"Аль-Шабаб" занимает 11-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
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Источник:aawsat
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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