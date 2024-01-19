Тренер сборной Аргентины: Месси будет играть столько, сколько захочет
Скалони поделился мыслями о продолжении карьеры Месси
Goal
Тренер сборной Аргентины поделился мыслями о продолжении карьеры Лионеля Месси.
"Лео будет играть столько, сколько захочет. Я думаю, что он продолжит играть, особенно потому, что он счастлив на футбольном поле.
Ему стоит продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле", - сказал Лионель Скалони.
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Источник:sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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