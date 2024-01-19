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Маттеус - о награде Fifa The Best: Месси не должен был победить

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Легендарный немец видит победителем награды другого игрока

Маттеус - о награде Fifa The Best: Месси не должен был победить

Getty Images

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Экс-обладатель "Золотого Мяча" и бывший игрок "Баварии" Лотарь Маттеуса прокомментировал результаты церемонии Fifa The Best.

"Если не считать Чемпионат мира, который сделал Месси обладателем "Золотого мяча", Лео не должен был становиться победителем на этот раз. Я считаю, что он был лучшим футболистом за последние 20 лет, но в составе "ПСЖ" и " "Интер Майами", он не выиграл ни одного большого титула.

Посмотрев на значительные успехи в прошлом сезоне, невозможно пройти мимо "Манчестер Сити", а при выборе лучшего игрока — Эрлинга Холланда. Он выиграл самые важные титулы с командой, его результативность была поразительной. Это должно быть решающим фактором. Если выбирать лучшего и самого важного игрока – им должен быть признан Холланд", - приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

Напомним, что в прошлом году Голанд в составе "Манчестер Сити" стал обладателем АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка Европы и Клубного чемпионата мира, в то время как Лионель Месси стал чемпионом Франции в составе "ПСЖ" и получил Кубок Лиги после перехода в "Интер Майами".

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Лионель Месси Лотар Маттеус
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Источник:
Sky Deutschland
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.01.2024 в 18:43
А скільки забив Холанд у фіналах? Півфіналах? Важливих матчах! Та багато хто вважає що де Брюйне виграв ці ігри... Ну не виглядав, хтось у 2023 на голову ВИЩЕ інших. Тому дали тому хто мав ім'я на багато видатніше!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
19.01.2024 в 18:43
А скільки забив Холанд у фіналах? Півфіналах? Важливих матчах! Та багато хто вважає що де Брюйне виграв ці ігри... Ну не виглядав, хтось у 2023 на голову ВИЩЕ інших. Тому дали тому хто мав ім'я на багато видатніше!
Ответить
0
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