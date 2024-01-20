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"Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное": Ляпорт о футболе в Саудовской Аравии

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Бывший игрок Манчестер Сити назвал главные минусы Саудовской лиги

"Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное": Ляпорт о футболе в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт раскритиковал отношение к футболу в Саудовской Аравии.

"Да, существует огромная пропасть с Европой, но они продолжают улучшать свой уровень каждый день. Главная их проблема - то, что они ко всему относятся легкомысленно. Требования, которые вы ставите, они игнорируют. Они играют по своим правилам. Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное, хоть контракт подписан. Из-за этого возникают конфликты. Это проблема, которой нет в Европе", - приводят слова Ляпорты AS.

Напомним, Эмерик Ляпорт перешел в "Аль-Наср" летом 2023 года. В этом сезоне 29-летний защитник провел 21 матч и забил 2 мяча.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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