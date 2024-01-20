"Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное": Ляпорт о футболе в Саудовской Аравии
Бывший игрок Манчестер Сити назвал главные минусы Саудовской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт раскритиковал отношение к футболу в Саудовской Аравии.
"Да, существует огромная пропасть с Европой, но они продолжают улучшать свой уровень каждый день. Главная их проблема - то, что они ко всему относятся легкомысленно. Требования, которые вы ставите, они игнорируют. Они играют по своим правилам. Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное, хоть контракт подписан. Из-за этого возникают конфликты. Это проблема, которой нет в Европе", - приводят слова Ляпорты AS.
Напомним, Эмерик Ляпорт перешел в "Аль-Наср" летом 2023 года. В этом сезоне 29-летний защитник провел 21 матч и забил 2 мяча.
Популярное сейчас
- Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Перес остался недоволен игрой Лунина в матче с Атлетико, - СМИ
- Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО