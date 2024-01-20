"Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное": Ляпорт о футболе в Саудовской Аравии

Игрок "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт раскритиковал отношение к футболу в Саудовской Аравии.

"Да, существует огромная пропасть с Европой, но они продолжают улучшать свой уровень каждый день. Главная их проблема - то, что они ко всему относятся легкомысленно. Требования, которые вы ставите, они игнорируют. Они играют по своим правилам. Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное, хоть контракт подписан. Из-за этого возникают конфликты. Это проблема, которой нет в Европе", - приводят слова Ляпорты AS.