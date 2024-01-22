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Йоханнес Бё: Никогда не видел таких плохих лыж у французов

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Биатлонист высказался о масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Йоханнес Бё: Никогда не видел таких плохих лыж у французов

instagram.com/ibu_biathlonworld

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, прокомментировал плохую работу лыж у французов, которая не позволила Кентену Фийону Майе побороться за подиум в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце с норвежцами Ветле Шостой Кристиансеном, Йоханнесом Дале и Вебьёрном Сёрумом.

"Никогда не видел таких плохих лыж у французов. Нехорошо так говорить, но я могу понять их разочарование. Я отыграл отставание от Жаклена через 500 метров после стрельбы, на которой допустил промах. Это о многом говорит", — приводит слова Бё TV2.

Напомним, Йоханнес Бё финишировал пятым, несмотря на четыре промаха. Он проиграл безупречно прошедшему огневые рубежи Кентену Фийону Майе 3,2 секунды.

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