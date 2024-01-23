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Артуро Видаль вернулся в клуб, где стартовала его карьера

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Полузащитник перешел в чилийский клуб Коло-Коло

Артуро Видаль вернулся в клуб, где стартовала его карьера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Артуро Видаль перешел в чилийский клуб "Коло-Коло", сообщает пресс-служба клуба.

"Я вернулся и надеюсь достичь важных результатов. Этот год будет замечательным, мы вернем "Коло-Коло" на то место, которого он заслуживает", - приводит слова Видаля Chilevision.

В прошлом сезоне "Коло-Коло" занял третье место с 54 очками. Чемпионом стал "Уачипато" (57 очков).

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Видаль является воспитанником "Коло-Коло", прошел путь от U21 до основной команды. За команду футболист выступал с 2006 по 2007 год, а после перешел в немецкий "Байер". За этот период Видаль выиграл с "Коло-Коло" три чемпионства в чилийской лиге.

За свою профессиональную карьеру Видаль поиграл за "Баварию", "Ювентус", "Барселону" и "Интер". 36-летний футболист провел на поле 686 матчей, забил 111 мячей и отдал 83 голевые передачи.

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Артуро Видаль Коло-Коло (Сантьяго)
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Источник:
ColoColo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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