  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Тренер Слована - о матче с Динамо Москва: Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте

Общие новости
Обновлено

Владимир Вайс-старший одно время работал в России

Тренер Слована - о матче с Динамо Москва: Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте

Новина українською

Главный тренер братиславского "Слована" Владимир Вайсс-старший своеобразно, но не ново оправдал товарищеский матч против "Динамо" Москва (0:2).

Читайте такжеВладелец Слована: А какое отношение игроки Динамо Москва имеют к войне?

"Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, война – это человеческие трагедии, которые не должны происходить. Я жил в россии, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте", - сказал Вайсс.

Ранее проведение товарищеского матча оправдывал президент "Слована" Иван Кмотрик.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас уступил Александру Звереву в четвертьфинале Australian Open-2024
yellow-arrow
Голкипер Камеруна Онана поссорился с Это'О перед матчем с Гамбией
yellow-arrow
"СМИ уже не знают, что придумать". Бензема - о слухах о желании уйти из Аль-Иттихада
Владимир Вайсс Слован (Братислава) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.sk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости