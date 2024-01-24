Тренер Слована - о матче с Динамо Москва: Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте
Владимир Вайс-старший одно время работал в России
Главный тренер братиславского "Слована" Владимир Вайсс-старший своеобразно, но не ново оправдал товарищеский матч против "Динамо" Москва (0:2).
"Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, война – это человеческие трагедии, которые не должны происходить. Я жил в россии, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте", - сказал Вайсс.
Ранее проведение товарищеского матча оправдывал президент "Слована" Иван Кмотрик.
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Источник:sport.sk
Опубликовал: Михаил Черныш
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