Тренер Слована - о матче с Динамо Москва: Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте

Главный тренер братиславского "Слована" Владимир Вайсс-старший своеобразно, но не ново оправдал товарищеский матч против "Динамо" Москва (0:2).

"Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, война – это человеческие трагедии, которые не должны происходить. Я жил в россии, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте", - сказал Вайсс.