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Мартинес - о Роналду: Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок

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Тренер сборной Португалии высказался о состоянии Роналду

Мартинес - о Роналду: Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Мартинес высказался о состоянии Криштиану Роналду перед Евро-2024.

В феврале нападающему "Аль-Насра" исполнится 39 лет.

"Когда я пришел в сборную, у меня была четкая цель. Нужно было составить отчет, досье на каждого игрока и понять, что им нужно с точки зрения восстановления. Статистики по таким игрокам, как Криштиану Роналду и Пепе, не было, а она нам была нужна.

И теперь мы уверены, что Криштиану может провести два матча за четыре дня. У нас есть очень четкий вывод. В этом нет сомнений.

Это пример игрока, который отдает ради сборной все. Он хочет это делать. Криштиану - важный капитан для того, чтобы начать новый период.

Когда я впервые поговорил с ним о сборной, у меня было впечатление, что это 18-летний игрок. Для сборной он молод", - сказал тренер сборной Португалии в интервью Lusa.

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Криштиану Роналду Португалия Роберто Мартинес
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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