Роналду хочет сыграть 250 матчей за сборную Португалии. Известны детали разговора с главным тренером

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес поделился деталями разговора с капитаном команды Криштиану Роналду.

"Криштиану тогда был очень близок к фантастическому числу матчей, проведенных за сборную (200). По этому поводу у нас с ним был диалог тет-а-тет, но одной подробностью я с вами поделюсь. Я у него спросил, интересно ли ему сыграть 200 поединков за сборную. На что Роналду ответил без всяких сомнений: "Меня интересуют только 250 матчей"".