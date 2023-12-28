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Роналду хочет сыграть 250 матчей за сборную Португалии. Известны детали разговора с главным тренером

Португалия

Известна цель Роналду за национальную сборную

Роналду хочет сыграть 250 матчей за сборную Португалии. Известны детали разговора с главным тренером

Фото: twitter.com/selecaoportugal

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Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес поделился деталями разговора с капитаном команды Криштиану Роналду.

"Криштиану тогда был очень близок к фантастическому числу матчей, проведенных за сборную (200). По этому поводу у нас с ним был диалог тет-а-тет, но одной подробностью я с вами поделюсь. Я у него спросил, интересно ли ему сыграть 200 поединков за сборную. На что Роналду ответил без всяких сомнений: "Меня интересуют только 250 матчей"".

Сейчас португалец сыграл 205 матчей за национальную команду и забил 128 голов.
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Криштиану Роналду Роберто Мартинес
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Источник:
maisfutebol
Опубликовал: Екатерина Власова
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