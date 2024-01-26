Джокович после сокрушительного поражения в полуфинале АО-2024 заявил, что это еще не обязательно начало конца

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое поражение в полуфинале открытого чемпионата Австралии от итальянца Янника Синнера. Борьба была только в третьем сете из четырех. В остальных трех Синнер уверенно преобладал самого титулованного теннисиста мира.

- Новак, это уже третий раз с ноября, когда Янник побеждает вас, а до этого вы были непобедимы против него. Можете ли вы сказать нам, что вы заметили в его игре, что вывело его на новый уровень?

- Он всегда очень сильно бил по мячу как с форхенда, так и с бэкхенда. Он известен тем, что просто бьет по мячу, знаете, играет очень быстро, любит быть агрессивным. Я думаю, что его подача значительно улучшилась. Он очень хорошо бьет по углам, и я думаю, что он также увеличил свою скорость. Подача стала более мощной и точной. Движение по корту в целом и ментальная часть. Он всегда был очень спокойным, очень уравновешенным на корте, но я думаю, что ему было сложно бороться за победу в больших матчах, в важные моменты. Но сейчас у него все складывается. Конечно, Даррен Кэгилл, который является очень опытным тренером и работал с бывшими первыми ракетками мира, очевидно, очень помогает ему с ментальной точки зрения, конечно, и вместе со всем остальным. У него отличная команда, он на очень хорошем пути. Через пару дней у него будет шанс выиграть свой первый турнир Grand Slam.

- Вы упомянули, что все эти две недели вы чувствовали, что были не в лучшей форме. Сейчас вам 36 лет. Вы чувствуете, что наконец-то начинаете играть в своем возрасте после такого сумасшедшего периода, и это молодое поколение уже на вашем уровне, или это просто такой один турнир?

- Посмотрим (улыбается). Я не знаю. Я все еще возлагаю большие надежды, знаете, на Олимпиаду и другие турниры, в которых я буду участвовать. Это только начало сезона. Это не то ощущение, к которому я привык. Мне было невероятно приятно начинать большинство сезонов с победы на "мэйджорах" и никогда не проигрывать в полуфиналах или финалах Australian Open. В этот раз все немного иначе, но что есть, то есть. Посмотрим. Я не знаю. Этот турнир, как я уже говорил, не соответствовал моим стандартам, критериям или уровню, на котором я обычно играю или ожидаю от себя, но это не обязательно означает, что это начало конца, знаете, как некоторые люди любят это называть. Давайте посмотрим, что произойдет в течение сезона.

Добавим, что Янник Синнер в финале АО-2024 сыграет либо с Даниилом Медведевым, либо с Александром Зверевым.