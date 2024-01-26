Определился второй финалист Australian Open-2024

В Мельбурне определился второй финалист открытого чемпионата Австралии 2024 в мужском одиночном разряде. За право сыграть с итальянцем Янником Синнером соревновались "нейтральный" Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Зверев выиграл два первых сета, в третьем был в трех мячах от победы, но в итоге проиграл его на тайбрейке, а затем проиграл и две следующие партии. Таким образом, в финал вышел Даниил Медведев.

Там он поспорит с итальянцем Янником Синнером, который чуть ранее в эффектном стиле в четырех сетах победил первую ракетку мира серба Новака Джкоквича.

Australian Open. Полуфинал. Мужчины

Даниил Медведев (-) - Александр Зверев (Германия) 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3

Финал состоится в воскресенье, 28-го января.