  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чемпионат Европы 2024. Норвежец Фрей побеждает в гонке преследования, Пидручный – седьмой

Общие новости
Обновлено

Это не биатлон, это позор

Чемпионат Европы 2024. Норвежец Фрей побеждает в гонке преследования, Пидручный – седьмой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 января в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы по биатлону 2024 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12 километров праздновал представитель Норвегии Исак Фрей, серебро в активе биатлониста из Румынии Дмитрия Шамаева, а ТОП-3 замкнул Антонен Гигона из Франции.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами и медленной скоростью по дистанции финишировал в итоге на седьмой позиции.

Чемпионат Европы 2024. Брезно-Осрбли

Гонка преследования

Мужчины

1. Исаак Фрей (1+0+0+2)

2. Дмитрий Шамаев (0+0+0+0) (+12,3)

3. Антонен Гигона (1+0+4+0) (+26,0)

.

.

.

7. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) (+1.10,1)

26. Антон Дудченко (0+1+2+0) (+2.28,5)

39. Тарас Лесюк (1+2+2+2) (+4.45,5)

43. Артем Тищенко (0+4+1+1) (+5.10,3)

DNS. Артем Прима

DNS. Витаий Мандзин

По теме
yellow-arrow
Сабаленко выиграла финал Australian Open-2024
yellow-arrow
Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится
yellow-arrow
Бразильский новичок Шахтера, Клопп покидает Ливерпуль, Динамо проиграло в спарринге. Главные новости за 26 января
чемпионат Европы по биатлону Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости