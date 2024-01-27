Чемпионат Европы 2024. Норвежец Фрей побеждает в гонке преследования, Пидручный – седьмой
Это не биатлон, это позор
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 января в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы по биатлону 2024 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12 километров праздновал представитель Норвегии Исак Фрей, серебро в активе биатлониста из Румынии Дмитрия Шамаева, а ТОП-3 замкнул Антонен Гигона из Франции.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами и медленной скоростью по дистанции финишировал в итоге на седьмой позиции.
Чемпионат Европы 2024. Брезно-Осрбли
Гонка преследования
Мужчины
1. Исаак Фрей (1+0+0+2)
2. Дмитрий Шамаев (0+0+0+0) (+12,3)
3. Антонен Гигона (1+0+4+0) (+26,0)
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7. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) (+1.10,1)
26. Антон Дудченко (0+1+2+0) (+2.28,5)
39. Тарас Лесюк (1+2+2+2) (+4.45,5)
43. Артем Тищенко (0+4+1+1) (+5.10,3)
DNS. Артем Прима
DNS. Витаий Мандзин
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