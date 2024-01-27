Чемпионат Европы 2024. Норвежка Киркейде побеждает в персьюте, Меркушина – седьмая
Результаты женской гонки преследования
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Сегодня, 27 января в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы по биатлону 2024 состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеге на 10 километров праздновала представительница Норвегии Мариан Киркейде, серебро в активе ее соотечественницы Эмиль Калкенберг, а ТОП 3 замкнула Осьен Мишелон из Франции.
Что касается украинок, лучшей среди наших стала Анастасия Меркушина, которая с чистой стрельбой и средней скоростью по дистанции финишировала в итоге на седьмой позиции.
Чемпионат Европы 2024. Брезно-Осрбли
Гонка преследования
Женщины
7. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) (+57,3)
12. Ирина Петренко (0+0+0+1) (+1.33,9)
23. Елена Городная (0+1+1+0) (+2.14,9)
31. Анна Кривонос (0+0+1+3) (+2.54,0)
35. Кристина Дмитренко (2+1+2+1) (+3.19,8)
46. Любовь Кипяченкова (1+0+3+3) (+5.31,3)
48. Александра Меркушина (1+1+2+3) (+6.03,4)
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