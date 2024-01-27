Безус забил 10-й гол в сезоне
Сегодня - гол Пафосу
Фото: kaagent.be
Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус отметился голом в матче с "Пафосом" в рамках 21-го тура чемпионата Кипра. На 28-ой минуте Роман сравнял счет.
По состоянию на 40-ю минуту матча счет 1:1. Обе команды размещаются в середине турнирной таблицы.
Для Безуса этот гол стал 10-м в сезоне в 24-х матчах за "Омонию" (4 в чемпионате и 6 в Лиге Конференций).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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