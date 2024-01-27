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Безус забил 10-й гол в сезоне

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Сегодня - гол Пафосу

Безус забил 10-й гол в сезоне

Фото: kaagent.be

Новина українською

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус отметился голом в матче с "Пафосом" в рамках 21-го тура чемпионата Кипра. На 28-ой минуте Роман сравнял счет.

По состоянию на 40-ю минуту матча счет 1:1. Обе команды размещаются в середине турнирной таблицы.

Для Безуса этот гол стал 10-м в сезоне в 24-х матчах за "Омонию" (4 в чемпионате и 6 в Лиге Конференций).

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Роман Безус Омония (Никосия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
27.01.2024 в 19:23
Нічого собі. Головою забив
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
27.01.2024 в 19:23
Нічого собі. Головою забив
Ответить
0
0

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