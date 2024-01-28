Ассист Сидорчука, 15 минут Русина и поединок Кучерявого. Известны оценки украинских легионеров за матчи субботы
Бельгия - Англия - Шотландия
kvcwesterlo.be
"Вестерло" Сергея Сидорчука сумело отобрать очки у одного из лидеров чемпионата Бельгии "Гента". Матч завершился 2:2, а украинец отметился ассистом. За эту игру он получил от аналитических порталов достаточно высокие оценки - 7,3 (WhoScored) и 7,1 (Sofascore).
Другой легионер Назарий Русин вышел на 79-ой минуте за "Сандерленд" в матче со "Сток Сити". Команда украинца победила 3:1, а Назарий имеет от оценки 6,2 от WhoScored и 6,7 от Sofascore.
60 минут игрового времени имел Максим Кучерявый, который выступает за "Сент-Джонстон" в чемпионате Шотландии. За матч с "Мотервеллом" (1:1) он имеет 6,4 от WhoScored, и 6,7 баллов от Sofascore.
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