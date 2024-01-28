Чемпионат Европы-2024. Украина провалила классическую смешанную эстафету, победила Норвегия

Сегодня, 28 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы-2024 по биатлону состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в гонке одержала команда Норвегии, серебро у Франции, а ТОП-3 замкнули представители Италии.

Что касается Украины, наша команда коллективно провалила гонку. Никто из сборной не показал конкурентной скорости на дистанции, а Пидручный и Меркушина еще и настреляли на пару четыре штрафных круга на своих этапах. Итоговое 9 место для украинской сборной и повод задуматься, а не стоит ли отправить всю тренерскую команду обеих коллективов в далекое путешествие, но уже за пределами тренировочного процесса.

Чемпионат Европы 2024. Брезно-Осрбли

Смешанная естафета

1. Норвегия (1+7)

2. Франция (1+7) (+14,6)

3. Италия (0+5) (+53,8)

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9. Украина (4+12) (+4.16,2)

Виталий Мандзин (0+1; 0+0) (+41,8)

Дмитрий Пидручный (0+2; 1+3) (+1.08,2)

Кристина Дмитренко (0+0; 0+1) (+2.23,3)

Анастасия Меркушина (3+3; 0+2)