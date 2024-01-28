Чемпионат Европы-2024. Украина провалила классическую смешанную эстафету, победила Норвегия
Это не биатлон, это цирк
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Сегодня, 28 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы-2024 по биатлону состоялась классическая смешанная эстафета.
Победу в гонке одержала команда Норвегии, серебро у Франции, а ТОП-3 замкнули представители Италии.
Что касается Украины, наша команда коллективно провалила гонку. Никто из сборной не показал конкурентной скорости на дистанции, а Пидручный и Меркушина еще и настреляли на пару четыре штрафных круга на своих этапах. Итоговое 9 место для украинской сборной и повод задуматься, а не стоит ли отправить всю тренерскую команду обеих коллективов в далекое путешествие, но уже за пределами тренировочного процесса.
Чемпионат Европы 2024. Брезно-Осрбли
Смешанная естафета
1. Норвегия (1+7)
2. Франция (1+7) (+14,6)
3. Италия (0+5) (+53,8)
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9. Украина (4+12) (+4.16,2)
Виталий Мандзин (0+1; 0+0) (+41,8)
Дмитрий Пидручный (0+2; 1+3) (+1.08,2)
Кристина Дмитренко (0+0; 0+1) (+2.23,3)
Анастасия Меркушина (3+3; 0+2)
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