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Президент УЕФА: Не думаю, что у Саудовцев хороший подход

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Раскритиковал Саудовскую лигу

Президент УЕФА: Не думаю, что у Саудовцев хороший подход

Фото: uefa.com/insideuefa

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, почему у Саудов нет правильного подхода к покупке игроков.

"После расходов Саудовской профессиональной лиги здесь еще сложнее что-то ограничивать, потому что, что бы ни говорили, игроки в принципе стремятся к высшему контракту, но как их заманивают Сауды... Не хочу только критиковать, но если Саудовская лига будет продолжать такую трансферную политику, это ничем хорошим не закончиться. Мы уже видим, что некоторые футболисты возвращаются", – цитирует Чеферина The Guardian.

Напомним, летом прошлого года клубы Саудовской Аравии потратили около 945 миллионов евро на трансферы.

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Саудовская Аравия Александер Чеферин
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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