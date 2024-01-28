Чемпионат Европы-2024. Украина – восьмая в одиночной смешанной эстафете, победила Швеция

Сегодня, 28 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы-2024 по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в гонке одержала команда Швеции, серебро у Норвегии, а ТОП-3 замкнули представители Австрии.

Что касается Украины, то наша команда в составе Анны Кривонос и Антона Дудченко финишировала на 8 позиции.

Чемпионат Европы 2024. Брезно-Осрбли

Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (0+6)

2. Норвегия (1+14) (+13,9)

3. Австрия (0+9) (+43,9)

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8. Украина (0+7) (+1.27,9)

Антон Дудченко (0+2; 0+0) (+25,7)

Анна Кривонос (0+1; 0+2) (+53,0)

Антон Дудченко (0+0; 0+1) (+1.11,0)

Анна Кривонос (0+0; 0+1)