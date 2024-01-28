Чемпионат Европы-2024. Украина – восьмая в одиночной смешанной эстафете, победила Швеция
Результаты последней гонки чемпионата
Фото: hlukhiv.info
Сегодня, 28 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы-2024 по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу в гонке одержала команда Швеции, серебро у Норвегии, а ТОП-3 замкнули представители Австрии.
Что касается Украины, то наша команда в составе Анны Кривонос и Антона Дудченко финишировала на 8 позиции.
Чемпионат Европы 2024. Брезно-Осрбли
Одиночная смешанная эстафета
1. Швеция (0+6)
2. Норвегия (1+14) (+13,9)
3. Австрия (0+9) (+43,9)
.
.
.
8. Украина (0+7) (+1.27,9)
Антон Дудченко (0+2; 0+0) (+25,7)
Анна Кривонос (0+1; 0+2) (+53,0)
Антон Дудченко (0+0; 0+1) (+1.11,0)
Анна Кривонос (0+0; 0+1)
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере
- В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО