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Как Синнер на Australian Open-2024 побеждал. Видео лучших моментов

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Это было феерично

Как Синнер на Australian Open-2024 побеждал. Видео лучших моментов

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР №4) победил в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче за главный титул турнира серии Grand Slam он победил нейтрального Даниила Медведева (АТР №3).

Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов финала Australian Open-2024:

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Янник Синнер Australian Open-2024
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