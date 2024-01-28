Как Синнер на Australian Open-2024 побеждал. Видео лучших моментов
Это было феерично
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР №4)
Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов финала Australian Open-2024:
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