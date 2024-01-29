Неймар шокировал внешним видом - нападающий сильно располнел
Отсутствие игровой практики негативно сказалась на физической форме футболиста
Excelsior
Форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар появился на публике. Бразилец посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио.
Знаменитому бывшему футболисту 29 января исполняется 58 лет.
Neymar saat menghadiri acara ulang tahun legenda Brazil, Romario. ???????????????? pic.twitter.com/MxjuWhxuXT— Extra Time Indonesia (@idextratime) January 28, 2024
Как видно по фото, экс-звезда "Барселоны" и "ПСЖ" набрал лишние килограммы и слегка располнел с момента последнего появления на публике.
Напомним, что 18 октября Неймар получил травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Диагноз – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. В декабре стало известно, что нападающий точно пропустит Кубок Америки 2024.
Популярное сейчас
- Ушёл с жизни участник ЧМ-2018 - он был лучшим бомбардиром своей сборной в истории
- Обнародованы оценки Яремчука за матч с Атлетико
- Кубок Азии-2023. Таджикистан - ОАЭ 1:1(5:3). Безумный финал поединка и серия пенальти. ВИДЕО
- Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО