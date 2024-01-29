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Неймар шокировал внешним видом - нападающий сильно располнел

Общие новости

Отсутствие игровой практики негативно сказалась на физической форме футболиста

Неймар шокировал внешним видом - нападающий сильно располнел

Excelsior

Новина українською

Форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар появился на публике. Бразилец посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио.

Знаменитому бывшему футболисту 29 января исполняется 58 лет.



Как видно по фото, экс-звезда "Барселоны" и "ПСЖ" набрал лишние килограммы и слегка располнел с момента последнего появления на публике.

Напомним, что 18 октября Неймар получил травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Диагноз – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. В декабре стало известно, что нападающий точно пропустит Кубок Америки 2024.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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