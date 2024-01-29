Сантуш - о Роналду на ЧМ-2022: Криштиану был недоволен тем, что начал две игры на скамейке
Бывший главный тренер сборной Португалии высказался о Криштиану
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Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о нападающем "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
"Криштиану был недоволен тем, что начал две игры на скамейке запасных, но должен сказать, что у него было безупречное отношение к команде.
Он праздновал много голов в матче со Швейцарией, который мы выиграли со счетом 6:1, и отдавал все силы, когда выходил на поле. Если бы мы выиграли в четвертьфинале, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав.
Это было лишь тактическое решение, и оно было очень сложным для меня. Я чувствовал и до сих пор чувствую к нему большую привязанность, которая выходит за рамки футбола. Сегодня Роналду снова в отличной форме, играет регулярно, чего не было до чемпионата мира, и забивает много голов.
Я очень рад за него. Роналду - лучший игрок всех времен", - приводит слова Сантуша журналист Бен Джейкобс.
Напомним, Португалия на ЧМ-2022 достигла стадии 1/4 финала, где проиграла сборной Марокко (0:1).
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