Карим Бензема таки остается в своем клубе
36-летний форвард остается в Аль-Иттихаде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Уже несколько недель слухи о переходе нападающего Карима Бензема неустанно меняются. 36-летнего форварда связывали с "Аль-Насром", "Лионом" и несколькими клубами Премьер-лиги.
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Но француз остается в "Аль-Иттихаде", поскольку январское трансферное окно завершается, а контракт с другим клубом не удалось согласовать. Об этом информирует издание The Athletic.
Карим в этом сезоне саудовской Про-лиги сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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