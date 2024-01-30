Карим Бензема таки остается в своем клубе

Уже несколько недель слухи о переходе нападающего Карима Бензема неустанно меняются. 36-летнего форварда связывали с "Аль-Насром", "Лионом" и несколькими клубами Премьер-лиги.

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Но француз остается в "Аль-Иттихаде", поскольку январское трансферное окно завершается, а контракт с другим клубом не удалось согласовать. Об этом информирует издание The Athletic.

Карим в этом сезоне саудовской Про-лиги сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.