Бензема отстранили от тренировочного сбора Аль-Иттихада
Конфликт все больше и больше
Фото: twitter.com/Benzema
Звездный нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема в последнее время все чаще появляется в прессе. Похоже, что в ближайшее время француз покинет Саудовскую Аравию.
Издание MARCA сообщает, что Бензема не вернулся из отпуска. Поэтому коуч Марсело Гальярдо принял решение не вызывать игрока на мини-сбор команды в Дубае.
Напомним, что в конце года француз не появился на нескольких последних тренировках "Аль-Иттихада" перед отпуском. СМИ сообщают, что Карим имеет конфликт с главным тренером Гальярдо, поэтому вскоре может покинуть клуб.
Бензема провел за саудовский клуб 20 матчей. Он забил 12 голов и оформил 5 результативных передач.
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