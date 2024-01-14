Бензема отстранили от тренировочного сбора Аль-Иттихада

Звездный нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема в последнее время все чаще появляется в прессе. Похоже, что в ближайшее время француз покинет Саудовскую Аравию.

Издание MARCA сообщает, что Бензема не вернулся из отпуска. Поэтому коуч Марсело Гальярдо принял решение не вызывать игрока на мини-сбор команды в Дубае.

Напомним, что в конце года француз не появился на нескольких последних тренировках "Аль-Иттихада" перед отпуском. СМИ сообщают, что Карим имеет конфликт с главным тренером Гальярдо, поэтому вскоре может покинуть клуб.

Бензема провел за саудовский клуб 20 матчей. Он забил 12 голов и оформил 5 результативных передач.