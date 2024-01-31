ФОТО. Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам
Испанец восстанавливается от травмы
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился в социальных сетях фотографией с тренировки на корте.
"Давно ничего не постил и вот я тут! Возвращаюсь к интенсивным тренировкам!" — подписал фото Надаль.
Напомним, Надаль пару недель назад вернулся в Испанию из Австралии, где провёл первый турнир после годовой паузы. Он выступил на соревнованиях категории ATP-250 в Брисбене, однако вскоре вновь травмировался.
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