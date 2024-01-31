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ФОТО. Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам

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Испанец восстанавливается от травмы

ФОТО. Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился в социальных сетях фотографией с тренировки на корте.

"Давно ничего не постил и вот я тут! Возвращаюсь к интенсивным тренировкам!" — подписал фото Надаль.

Напомним, Надаль пару недель назад вернулся в Испанию из Австралии, где провёл первый турнир после годовой паузы. Он выступил на соревнованиях категории ATP-250 в Брисбене, однако вскоре вновь травмировался.

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Рафаэль Надаль
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