ФОТО. Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился в социальных сетях фотографией с тренировки на корте.

"Давно ничего не постил и вот я тут! Возвращаюсь к интенсивным тренировкам!" — подписал фото Надаль.

Напомним, Надаль пару недель назад вернулся в Испанию из Австралии, где провёл первый турнир после годовой паузы. Он выступил на соревнованиях категории ATP-250 в Брисбене, однако вскоре вновь травмировался.