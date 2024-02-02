Экс-защитник ПСЖ и Тоттенхэма на грани перехода в Галатасарай
Ивуариец может сменить клубную прописку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Ноттингем Форест" Серж Орье близок к переходу в "Галатасарай".
Соглашение между клубами было согласовано еще вчера, но было сорвано в последний момент из-за разногласий по условиям оплаты трансфера. По данным инсайдера Фабрицио Романо, два клуба находятся на пороге достижения договоренности.
В этом сезоне Орье провел 13 матчей в составе "лесников", в которых отдал 2 ассиста. В настоящее время игрок находится в стане национальной сборной Кот-д'Ивуара на Кубке Африки.
Напомним, что период трансферного окна в Турции длится до 9 февраля.
???????????? EXCLUSIVE: Serge Aurier’s move to Galatasaray, back on and now imminent!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024
Deal was almost done 24h then off due to difference on payment terms with #NFFC last night.
???????? Aurier wants Gala at all costs and the two clubs are now on the verge of reaching final agreement. pic.twitter.com/L6Dzw5WEUk
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