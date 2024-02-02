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Экс-защитник ПСЖ и Тоттенхэма на грани перехода в Галатасарай

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Ивуариец может сменить клубную прописку

Экс-защитник ПСЖ и Тоттенхэма на грани перехода в Галатасарай

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Ноттингем Форест" Серж Орье близок к переходу в "Галатасарай".

Соглашение между клубами было согласовано еще вчера, но было сорвано в последний момент из-за разногласий по условиям оплаты трансфера. По данным инсайдера Фабрицио Романо, два клуба находятся на пороге достижения договоренности.

В этом сезоне Орье провел 13 матчей в составе "лесников", в которых отдал 2 ассиста. В настоящее время игрок находится в стане национальной сборной Кот-д'Ивуара на Кубке Африки.

Напомним, что период трансферного окна в Турции длится до 9 февраля.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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