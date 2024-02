Экс-защитник ПСЖ и Тоттенхэма на грани перехода в Галатасарай

Защитник "Ноттингем Форест" Серж Орье близок к переходу в "Галатасарай".

Соглашение между клубами было согласовано еще вчера, но было сорвано в последний момент из-за разногласий по условиям оплаты трансфера. По данным инсайдера Фабрицио Романо, два клуба находятся на пороге достижения договоренности.

В этом сезоне Орье провел 13 матчей в составе "лесников", в которых отдал 2 ассиста. В настоящее время игрок находится в стане национальной сборной Кот-д'Ивуара на Кубке Африки.

Напомним, что период трансферного окна в Турции длится до 9 февраля.

???????????? EXCLUSIVE: Serge Aurier’s move to Galatasaray, back on and now imminent!



Deal was almost done 24h then off due to difference on payment terms with #NFFC last night.



???????? Aurier wants Gala at all costs and the two clubs are now on the verge of reaching final agreement. pic.twitter.com/L6Dzw5WEUk