НБА. Бостон с Михайлюком громит Мемфис, Юта одержала уверенную победу над Милуоки

Сегодня, 5 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля:

"Бостон Селтикс" — "Мемфис Гриззлиз" — 131:91.

"Шарлотт Хорнетс" — "Индиана Пэйсерс" — 99:115.

"Майами Хит" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 95:103.

"Миннесота Тимбервулвз" — "Хьюстон Рокетс" — 111:90.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Торонто Рэпторс" — 135:127 (ОТ).

"Юта Джаз" — "Милуоки Бакс" — 123:108.

"Денвер Наггетс" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 111:103.

В одном из матчей "Шарлот Хорнетс" принимал Индиану Пэйсерс. Несмотря на поражение стоит отметить форварда хозяев Брэндона Миллера. На его счету 35 очков, шесть подборов и одна результативная передача.

В параллельном матче между "Ютой" и "Милуоки" отличную игру продемонстрировал Янниса Адетокунбо. Он набрал 33 очка, совершил сеть подборов и отдал 13 передач.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, также сыграл в матче с "Мемфисом". Он провел на площадке 6:56 минут и за это время заработал 6 очков, 2 подбора и сделал 3 результативные передачи. В результате "Бостон" одержал уверенную победу со счётом 131:91.