Карим Бензема отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема высказал свое мнение по поводу людей, которые критикуют Лионеля Месси.

"Тот, кто критикует Лионеля Месси, ничего не понимает в футболе", - цитирует слова Бензема популярный аккаунт BeksFCB в соцсети Х.

Вчера Лионель Месси подвергся критике фанатов в Гонконге. Как сообщалось, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.