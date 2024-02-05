Карим Бензема отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси
Карим встал на защиту аргентинца
фото из свободных источников
Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема высказал свое мнение по поводу людей, которые критикуют Лионеля Месси.
"Тот, кто критикует Лионеля Месси, ничего не понимает в футболе", - цитирует слова Бензема популярный аккаунт BeksFCB в соцсети Х.
Вчера Лионель Месси подвергся критике фанатов в Гонконге. Как сообщалось, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.
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Источник:twitter
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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