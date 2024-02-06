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Это'О подал в отставку на фоне обвинений в коррупции и договорных матчах - её не приняли

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Национальная федерация доверяет легенде страны

Это'О подал в отставку на фоне обвинений в коррупции и договорных матчах - её не приняли

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О, ныне являющийся президентом Камерунской федерации футбола, получил отказ в попытке уйти в отставку со своей должности со стороны исполнительного комитета. Заявление было подано вчера, 5 февраля.

Несмотря на обвинения в неподобающем поведении, договорных матчах и коррупции, омрачивших пребывание Это'О на должности, решение федерации указывает на твердую веру в его способность изменить футбольный ландшафт страны. Как отмечает Bbn Breaking, план развития президента, который был принят общим собранием в день, когда он вступил в должность, стал значительным фактором этой единодушной поддержки.

Напомним, что в конце января сборная Камеруна покинула Кубок Африки на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Нигерии со счетом 0:2.

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Самуэль Это'О
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Источник:
Bnn Breaking
Опубликовал: Александр Бураков
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