Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О, ныне являющийся президентом Камерунской федерации футбола, получил отказ в попытке уйти в отставку со своей должности со стороны исполнительного комитета. Заявление было подано вчера, 5 февраля.

Несмотря на обвинения в неподобающем поведении, договорных матчах и коррупции , омрачивших пребывание Это'О на должности, решение федерации указывает на твердую веру в его способность изменить футбольный ландшафт страны. Как отмечает Bbn Breaking, план развития президента, который был принят общим собранием в день, когда он вступил в должность, стал значительным фактором этой единодушной поддержки.

Напомним, что в конце января сборная Камеруна покинула Кубок Африки на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Нигерии со счетом 0:2.