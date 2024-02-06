Это'О подал в отставку на фоне обвинений в коррупции и договорных матчах - её не приняли
Национальная федерация доверяет легенде страны
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Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О, ныне являющийся президентом Камерунской федерации футбола, получил отказ в попытке уйти в отставку со своей должности со стороны исполнительного комитета. Заявление было подано вчера, 5 февраля.
Несмотря на обвинения в
Напомним, что в конце января сборная Камеруна покинула Кубок Африки на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Нигерии со счетом 0:2.
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