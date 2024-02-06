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Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола

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Фрэнк ответил на вопрос о том, кого считает лучшим

Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник и главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

"Я вырос во времена Марадоны, но считаю, что Лионель Месси - лучший. Не только этой эпохи, но и любой эпохи в истории футбола", - приводит слова Лэмпарда Barca Worldwide.

Напомним, за "Интер Майами" Месси принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Лионель Месси является восьмикратным обладателем престижной футбольной награды "Золотой мяч".

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Источник:
BarcaWorldwide
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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