Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
Фрэнк ответил на вопрос о том, кого считает лучшим
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник и главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
"Я вырос во времена Марадоны, но считаю, что Лионель Месси - лучший. Не только этой эпохи, но и любой эпохи в истории футбола", - приводит слова Лэмпарда Barca Worldwide.
Напомним, за "Интер Майами" Месси принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Лионель Месси является восьмикратным обладателем престижной футбольной награды "Золотой мяч".
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