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Летом в Англии пройдет первый чемпионат мира среди игроков старше 35 лет

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Новый турнир со звёздным составом

Летом в Англии пройдет первый чемпионат мира среди игроков старше 35 лет

espn Brazil

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Этим летом в Англии пройдёт новый Чемпионат мира для игроков в возрасте от 35 лет, в котором примут участие многие легенды мирового футбола.

По данным Daily Mail, соревнование организует Elite Players Group (EPG) – группа бывших футболистов и спортивных бизнесменов высшего уровня, объединившихся в прошлом году – и будет известна как EPG Cup.

Турнир пройдет с участием 8 сборных: Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании и Уругвая – бывших чемпионов Мундиаля. Капитанами команд будут Стив Макманаман, Эстебан Камбьяссо, Эмерсон, Кристиан Карамбе, Месут Озил, Марко Матерацци, Мичел Сальгадо и Диего Лугано.

Предварительно участие в турнире также примут Майкл Оуэн, Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Фабио Каннаваро, Кафу, Роберто Карлос, Тьерри Анри и Марсель Десайи.

Матчи будут проходить в формате "11 на 11", но продолжительность игры будет сокращена с 90 до 70 минут.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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