Стала известна дата вердикта по делу Дани Алвеса

Экс-защитник "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и сборной Бразилии Даниэль Алвес вскоре узнает об окончательном вердикте суда по делу об изнасиловании.

Алвес был под стражей более года без права внесения залога. Вероятный инцидент произошел в декабре 2022 года. Игрок обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе Барселоны. Испанская прокуратура требует, чтобы он отбывал наказание в виде девятилетнего срока заключения.

Судебное заседание завершилось в среду, 7 февраля, когда бразилец дал свои показания. Как сообщает Goal, окончательный вердикт по делу будет вынесен судом 27 февраля 2024 года.

