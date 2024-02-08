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Стала известна дата вердикта по делу Дани Алвеса

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Скоро определится судьба самого титулованного футболиста в истории

Стала известна дата вердикта по делу Дани Алвеса

elconfidencial

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Экс-защитник "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и сборной Бразилии Даниэль Алвес вскоре узнает об окончательном вердикте суда по делу об изнасиловании.

Алвес был под стражей более года без права внесения залога. Вероятный инцидент произошел в декабре 2022 года. Игрок обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе Барселоны. Испанская прокуратура требует, чтобы он отбывал наказание в виде девятилетнего срока заключения.

Судебное заседание завершилось в среду, 7 февраля, когда бразилец дал свои показания. Как сообщает Goal, окончательный вердикт по делу будет вынесен судом 27 февраля 2024 года.

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Бразилия Барселона Дани Алвес
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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