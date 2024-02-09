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Экс-тренер Севильи возглавит Олимпиакос - Источник

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Олимпиакос находится на четвертой позиции

Экс-тренер Севильи возглавит Олимпиакос - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Греческий "Олимпиакос" назначит на должность главного тренера Хосе Луиса Мендилибара, сообщает Relevo. Последним клубом испанского специалиста была "Севилья".

По информации источника, соглашение между сторонами было достигнуто быстро, всего за два часа. Мендилибар подпишет контракт на четыре месяца, до окончания нынешнего сезона.

Хосе Луис Мендилибар возглавлял "Севилью" на протяжении 28 официальных матчей. В сезоне-2023/2024 "нервионцы" под его руководством одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения во всех турнирах. В чемпионате Испании "Севилья" занимает 16-е место (восемь очков).

После 21 сыгранного матча в чемпионате Греции "Олимпиакос" набрал 41 очко и расположился на четвертой позиции. Возглавляет турнирную таблицу ПАОК с 50 очками.

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Олимпиакос (Пирей) Хосе Луис Мендилибар
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Источник:
relevo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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