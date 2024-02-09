Капитаном сборной Нигерии интересуются клубы Саудовской Аравии - Инсайдер
Но игрок счастлив в своем клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Клубы Саудовской Аравии начали интересоваться капитаном сборной Нигерии Виллиамом Трост-Эконгом.
По информации Фабрицио Романо, защитник привлек внимание аравийцев благодаря своим выступлениям в турнире Кубка африканских наций. Но 30-летний игрок счастлив в своем клубе - "ПАОК".
Виллиам в этом сезоне за свой клуб сыграл 22 матча и отдал одну результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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