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Александр Стубб стал новым президентом Финляндии, - СМИ

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Экс-премьер во втором туре набрал 51.6% голосов

Александр Стубб стал новым президентом Финляндии, - СМИ

Фото: yle.fi

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Александр Стубб стал новым президентом Финляндии. По данным финляндских СМИ, экс-премьер во втором туре набрал 51.6% голосов, однако официальные подсчеты еще продолжаются. Его конкурент Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов. Разница составила менее 99 тыс. голосов.

Стубб принимал активное участие в политической деятельности в течение последних 20 лет. Новоизбранный президент пообещал преданно работать каждый день, ставить интересы страны на первое место, и сохранить мир в стране.

Стубб настаивает на том, что вступление Украины в ЕС является важным шагом и готов активно помогать в его осуществлении. Также он категорически против того, что Украина должна отдать часть своей территории, ради мира с Россией.

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Источник:
yle.fi
Опубликовал: Владислав Шарапа
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