Александр Стубб стал новым президентом Финляндии, - СМИ
Экс-премьер во втором туре набрал 51.6% голосов
Фото: yle.fi
Александр Стубб стал новым президентом Финляндии. По данным финляндских СМИ, экс-премьер во втором туре набрал 51.6% голосов, однако официальные подсчеты еще продолжаются. Его конкурент Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов. Разница составила менее 99 тыс. голосов.
Стубб принимал активное участие в политической деятельности в течение последних 20 лет. Новоизбранный президент пообещал преданно работать каждый день, ставить интересы страны на первое место, и сохранить мир в стране.
Стубб настаивает на том, что вступление Украины в ЕС является важным шагом и готов активно помогать в его осуществлении. Также он категорически против того, что Украина должна отдать часть своей территории, ради мира с Россией.
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