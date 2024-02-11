Александр Стубб стал новым президентом Финляндии, - СМИ

Александр Стубб стал новым президентом Финляндии. По данным финляндских СМИ, экс-премьер во втором туре набрал 51.6% голосов, однако официальные подсчеты еще продолжаются. Его конкурент Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов. Разница составила менее 99 тыс. голосов.

Стубб принимал активное участие в политической деятельности в течение последних 20 лет. Новоизбранный президент пообещал преданно работать каждый день, ставить интересы страны на первое место, и сохранить мир в стране.

Стубб настаивает на том, что вступление Украины в ЕС является важным шагом и готов активно помогать в его осуществлении. Также он категорически против того, что Украина должна отдать часть своей территории, ради мира с Россией.