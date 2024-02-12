Тьерри Анри: Отказался от соцсетей из-за травли темнокожих футболистов АПЛ

Бывший форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри говорит, что он ушел из социальных сетей, чтобы выступить против расистских комментариев, которые темнокожие игроки английской Премьер-лиги получали в Интернете.

"Они могут привести к тому, что над вами начнут издеваться. Это может быть из-за вашей расы, дурного видео или того, во что вы верите. Я ушел из соцсетей три-четыре года назад, если хорошо помню. У меня он был просто для работы. Мой агент руководил ими. Я не хочу зависеть от них. Не хочу брать свой телефон и смотреть на это, потому что они промывают тебе мозги.

Я отказался от этого, потому что в какой-то момент многие игроки АПЛ стали жертвами жестокого обращения, темнокожие футболисты. Поэтому я сказал себе: "Собираюсь сделать заявление, отказавшись (от социальных сетей), чтобы увидеть, может ли моя слава помочь в борьбе с этим. Я счастлив, чувствую себя хорошо. Не чувствую, что за чем-то скучаю. Знаю, что иногда могу тратить много денег, но я в согласии с собой", - приводит слова француза The Athletic.