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Экс-звезда МЮ Руни может сразиться на боксёрском ринге с известными видеоблогерами

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Бывший форвард нашёл новое развлечение

Экс-звезда МЮ Руни может сразиться на боксёрском ринге с известными видеоблогерами

Фото: twitter.com/dcfcofficial

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни может провести боксёрский поединок. Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, легенда "МЮ" обсуждает возможность участия в шоу промоушена Misfits, в котором принимают участие звёзды YouTube и влиятельные лица. На другой стороне ринга с Руни могут оказаться видеоблогеры KSI и Логан Пол.

Напомним, 38-летний Руни недавно был уволен с поста главного тренера "Бирмингема" всего после 15 проведённых матчей. Ранее англичанин находился у руля "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти".

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Англия Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Бокс
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Источник:
Daily Star
Опубликовал: Александр Бураков
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