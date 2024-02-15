Экс-звезда МЮ Руни может сразиться на боксёрском ринге с известными видеоблогерами

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни может провести боксёрский поединок. Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, легенда "МЮ" обсуждает возможность участия в шоу промоушена Misfits, в котором принимают участие звёзды YouTube и влиятельные лица. На другой стороне ринга с Руни могут оказаться видеоблогеры KSI и Логан Пол.

Напомним, 38-летний Руни недавно был уволен с поста главного тренера "Бирмингема" всего после 15 проведённых матчей. Ранее англичанин находился у руля "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти".