Флик нанял агентом Пини Захави, который причастен к самому дорогому трансферу в истории футбола

Бывший главный тренер национальной команды Германии и мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик нанял нового агента.

Как сообщил журналист Sky Флориан Плеттенберг, им стал Пини Захави, который ныне представляет интересы Габри Вейги ("Аль-Ахли"), Кристофера Нкунку ("Челси") и Шона Лонгстаффа ("Ньюкасл").



Летом 2017 года Захави был причастен к самому дорогому трансферу в истории футбола - переходу Неймара к "ПСЖ".

По информации источника, в услугах Флика заинтересована "Барселона", а также несколько клубов английской Премьер-Лиги. Последним местом работы 58-летнего специалиста была сборная Германии.

Understand that Pini #Zahavi is the new agent of Flick. Flick wants to use the network and experience of Zahavi, he's ready to take over a new project.



He's one of the names on the big list of Barcelona



