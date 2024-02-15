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Флик нанял агентом Пини Захави, который причастен к самому дорогому трансферу в истории футбола

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Немец нанял на работу звёздного агента

Флик нанял агентом Пини Захави, который причастен к самому дорогому трансферу в истории футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер национальной команды Германии и мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик нанял нового агента.

Как сообщил журналист Sky Флориан Плеттенберг, им стал Пини Захави, который ныне представляет интересы Габри Вейги ("Аль-Ахли"), Кристофера Нкунку ("Челси") и Шона Лонгстаффа ("Ньюкасл").

Летом 2017 года Захави был причастен к самому дорогому трансферу в истории футбола - переходу Неймара к "ПСЖ".

По информации источника, в услугах Флика заинтересована "Барселона", а также несколько клубов английской Премьер-Лиги. Последним местом работы 58-летнего специалиста была сборная Германии.

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Германия Барселона АПЛ Ханси Флик
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Источник:
Plettenberg
Опубликовал: Александр Бураков
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