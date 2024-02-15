Флик нанял агентом Пини Захави, который причастен к самому дорогому трансферу в истории футбола
Немец нанял на работу звёздного агента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер национальной команды Германии и мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик нанял нового агента.
Как сообщил журналист Sky Флориан Плеттенберг, им стал Пини Захави, который ныне представляет интересы Габри Вейги ("Аль-Ахли"), Кристофера Нкунку ("Челси") и Шона Лонгстаффа ("Ньюкасл").
Летом 2017 года Захави был причастен к самому дорогому трансферу в истории футбола - переходу Неймара к "ПСЖ".
По информации источника, в услугах Флика заинтересована "Барселона", а также несколько клубов английской Премьер-Лиги. Последним местом работы 58-летнего специалиста была сборная Германии.
????Excl. News Hansi #Flick:— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 15, 2024
Understand that Pini #Zahavi is the new agent of Flick. Flick wants to use the network and experience of Zahavi, he’s ready to take over a new project.
➡️ He’s one of the names on the big list of Barcelona
➡️ Flick has also inquiries from the… pic.twitter.com/hGedo7Jmh8
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