Южная Корея уволила экс-наставника Баварии Юргена Клинсманна
Ожидаемая отставка после недавних событий
BBC
Юрген Клинсманн уволен с должности главного тренера Южной Кореи после 12 месяцев работы в сборной, информирует BBC.
Контракт Клинсманна был рассчитан до конца Чемпионата Мира-2026, но Федерация футбола страны решила разорвать сотрудничество со специалистом после вылета в полуфинале Кубка Азии от Иордании и ссоры между игроками команды, в результате которой
Отмечается, что Клинсманн был непопулярной фигурой среди болельщиков с момента вступления в должность из-за нехватки времени, проведенного в Южной Корее. В частности, одна из сеульских газет подсчитала, что за первые шесть месяцев работы он провел в стране всего 67 дней, в отличие от бывших иностранных тренеров, которые все базировались в столице.
Напомним, в свое время Клинсманн привел сборную Германию к третьему месту на ЧМ-2006, а Соединенные Штаты — к стадии плей-офф турнира в 2014-м.
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