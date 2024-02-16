Южная Корея уволила экс-наставника Баварии Юргена Клинсманна

Юрген Клинсманн уволен с должности главного тренера Южной Кореи после 12 месяцев работы в сборной, информирует BBC.

Контракт Клинсманна был рассчитан до конца Чемпионата Мира-2026, но Федерация футбола страны решила разорвать сотрудничество со специалистом после вылета в полуфинале Кубка Азии от Иордании и ссоры между игроками команды, в результате которой капитан "азиатских тигров" Сон Хин Мин повредил палец.

Отмечается, что Клинсманн был непопулярной фигурой среди болельщиков с момента вступления в должность из-за нехватки времени, проведенного в Южной Корее. В частности, одна из сеульских газет подсчитала, что за первые шесть месяцев работы он провел в стране всего 67 дней, в отличие от бывших иностранных тренеров, которые все базировались в столице.

Напомним, в свое время Клинсманн привел сборную Германию к третьему месту на ЧМ-2006, а Соединенные Штаты — к стадии плей-офф турнира в 2014-м.