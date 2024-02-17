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Луческу второй раз за неделю посетил расположение бухарестского Динамо

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Клуб сейчас занимает последнее место в чемпионате

Луческу второй раз за неделю посетил расположение бухарестского Динамо

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Бывший наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу во второй раз с недельным интервалом посетил тренировочную базу бухарестского "Динамо", сообщают румынские СМИ.

Луческу дружески пообщался с хорватским тренером 46-летним Желько Копичем и игроками. Как пишут источники, легенда "Динамо" передает энергию футболистам, чтобы спасти их от вылета из Лиги 1.

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Бухарестский клуб сейчас занимает последнее место вместе с "Ботошани", у обоих клубов - 19 очков после 25 туров. Через пять туров команды разделятся на две группы - десять неудачников будут бороться за сохранение элитной прописки.

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Источник:
gsp
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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