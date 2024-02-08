Луческу: Я обязательно вернусь, но только не в сборную
Главное, чтобы было здоровье
Фото — Ю.Юрьев
78-летний Мирча Луческу после отставки из "
"Не планирую ли я возвращаться? Это будет зависеть от моего физического и психического состояния. Я обязательно вернусь. Но только не в сборную – с этой темой покончено", – приводит слова опытного специалиста издание Digi Sport.
Напомним, что после ухода из "Динамо" у тренера были предложения от "Бешикташа", "Лиона" и "Динамо" Бухарест, однако Луческу не захотел принимать команды по ходу сезона.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Digi Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
- В Испании представлена турнирная таблица Ла Лиги без судейских ошибок
- Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля
- Уле-Эйнар Бьорндален: Мне сложно поверить, что Йоханнес Бё просто так мог растерять скоростные качества
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн