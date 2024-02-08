Луческу: Я обязательно вернусь, но только не в сборную

78-летний Мирча Луческу после отставки из " Динамо " не намерен уходить на пенсию. Однако многое будет зависеть от состояния его здоровья.

"Не планирую ли я возвращаться? Это будет зависеть от моего физического и психического состояния. Я обязательно вернусь. Но только не в сборную – с этой темой покончено", – приводит слова опытного специалиста издание Digi Sport.

Напомним, что после ухода из "Динамо" у тренера были предложения от "Бешикташа", "Лиона" и "Динамо" Бухарест, однако Луческу не захотел принимать команды по ходу сезона.