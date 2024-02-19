В тюрьме, где находится Алвес, обеспокоены психологическим состоянием Дани
Бывший футболист Барселоны может сесть на 12-ть лет
elconfidencial
Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес находится в крайне подавленном эмоциональном состоянии, в тюрьме, где его удерживают, ввели в действие "план по борьбе с самоубийством". Об этом сообщает французское издание RMC Sport.
По информации источника, во время судебного разбирательства бразильца охватила депрессия. Сокамерникам он рассказывал, что чувствует себя подавленным и смущенным. Напомним, судебное заседание по делу Алвеса состоялось 5-7 февраля 2024 года. Адвокаты, защищающие права потерпевшей, требуют для экс-футболиста заключения сроком в 12 лет. Также они хотят, чтобы бразилец выплатил их клиентке 150 тыс. евро.
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