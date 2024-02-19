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Украинские легионеры-сборники присоединились к ежемесячной поддержке Трибуны Героев

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Они ежемесячно оказывают выплаты 12 семьям погибших ультрас

Украинские легионеры-сборники присоединились к ежемесячной поддержке Трибуны Героев

Фото: УАФ

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Ряд игроков сборной Украины, которые играют за границей, присоединились к ежемесячной поддержке "Трибуна Героев". Украинские легионеры-сборники ежемесячно оказывают выплаты 12 семьям погибших фанатов.

Среди этих футболистов: Александр Зинченко, Артем Довбик, Сергей Кривцов, Роман Яремчук, Анатолий Трубин, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и Илья Забарный.

"Очень важной частью Футбольной семьи являются легионеры-сборники, которые присоединились к системной ежемесячной поддержке "Трибуны Героев" и семей погибших фанатов. Сейчас их помощь - это ежемесячные выплаты 12 семьям.

Эти футболисты сборной Украины стали примером для многих других спортсменов. И мы верим, что этому примеру будет следовать все больше украинских футболистов.

Мы искренне благодарны нашим легионерам за помощь и поддержку, за то, что помнят тех, кто раньше болел на трибунах, а сейчас отдал свою жизнь за Украину.

Мы одна большая футбольная семья!", - говорится в сообщении благотворительного фонда.

Напомним, что "Трибуна Героев" опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд, предоставляя им финансовую поддержку.

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Сергей Кривцов Роман Яремчук Руслан Малиновский Сергей Сидорчук Александр Зинченко Артем Довбик Виктор Цыганков Виталий Миколенко Илья Забарный Анатолий Трубин Трибуна Героїв война с россией
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Источник:
Трибуна Героїв
Опубликовал: Алина Ерофеева
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