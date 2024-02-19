Украинские легионеры-сборники присоединились к ежемесячной поддержке Трибуны Героев
Они ежемесячно оказывают выплаты 12 семьям погибших ультрас
Фото: УАФ
Ряд игроков сборной Украины, которые играют за границей, присоединились к ежемесячной поддержке "Трибуна Героев". Украинские легионеры-сборники ежемесячно оказывают выплаты 12 семьям погибших фанатов.
Среди этих футболистов: Александр Зинченко, Артем Довбик, Сергей Кривцов, Роман Яремчук, Анатолий Трубин, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и Илья Забарный.
"Очень важной частью Футбольной семьи являются легионеры-сборники, которые присоединились к системной ежемесячной поддержке "Трибуны Героев" и семей погибших фанатов. Сейчас их помощь - это ежемесячные выплаты 12 семьям.
Эти футболисты сборной Украины стали примером для многих других спортсменов. И мы верим, что этому примеру будет следовать все больше украинских футболистов.
Мы искренне благодарны нашим легионерам за помощь и поддержку, за то, что помнят тех, кто раньше болел на трибунах, а сейчас отдал свою жизнь за Украину.
Мы одна большая футбольная семья!", - говорится в сообщении благотворительного фонда.
Напомним, что "Трибуна Героев" опекает семьи погибших воинов-фанатов украинских спортивных команд, предоставляя им финансовую поддержку.
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