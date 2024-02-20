Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме

На 64-м году жизни скончался бывший немецкий футболист Андреас Бреме, сообщает Bild.

По информации источника, Бреме умер от остановки сердца в Мюнхене в ночь с понедельника на вторник. После вызова службы экстренной помощи экс-футболиста госпитализировали в больницу, но не сумели реанимировать.

В течение своей карьеры уроженец Гамбурга выступал в составе "Саарбрюккена", "Кайзерслаутерн" (где он позже также был тренером), "Баварии", миланского "Интера" и "Сарагосы". За национальную сборную Германии Бреме провёл 86 матчей на международном уровне, в которых отметился 8-ю голами.

Главное достижение в карьере Бреме - победа на Чемпионате мира 1990 года. В финальной игре против Аргентины он стал автором победного гола своей сборной на том турнире.