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Президент Аргентины Хавьер Милей выбрал лучшего между Месси и Марадоной

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Непростой выбор

Президент Аргентины Хавьер Милей выбрал лучшего между Месси и Марадоной

Rosario3

Новина українською

Президент Аргентины Хавьер Милей считает, что звезда "Интер Майами" Лионель Месси является лучшим игроком, чем его соотечественник Диего Марадона.

"Месси — величайший игрок всех времен. Есть статья под названием "Месси - это невозможно", в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах игры . Он феномен.

У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Но я бы хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире. Я разговаривал с Папой, с королевой Нидерландов Максимой... может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Лионелем.

Марадона был замечательным футболистом, который подарил нам несколько незабываемых моментов. Но, на мой взгляд, он не был лучшим. В то же время я считаю, что его несправедливо критиковали на человеческом уровне, поскольку то, что он делал со своей жизнью - было его делом. Ваша жизнь - ваша собственность", - приводит слова Милея AS.

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Лионель Месси Аргентина Диего Марадона
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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