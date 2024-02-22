"Я отправлю тебя в больницу". Макелеле вспомнил, как угрожал Роналдиньо во время матчей ЛЧ

Бывший полузащитник лондонского "Челси" Клод Макелеле признался в том, что пытался запугивать экс-хавбека "Барселоны" Роналдиньо во время очных матчей.

"В матче против Роналдиньо я подошел к нему и сказал: "Если ты сделаешь против меня один из этих нелепых приёмов из PlayStation, я отправлю тебя в больницу. В итоге он всё равно это сделал", - приводит слова француза Spor Zamani в социальной сети X (ранее - Twitter).

Стоит отметить, что оба футболиста выступали в составе "Челси" и "Барселоны" с 2003 по 2008 год. В период с весны 2005-го по осень 2006-го команды провели между собой шесть игр в рамках Лиги Чемпионов.