"Я отправлю тебя в больницу". Макелеле вспомнил, как угрожал Роналдиньо во время матчей ЛЧ
Весёлое было время
Be Soccer
Бывший полузащитник лондонского "Челси" Клод Макелеле признался в том, что пытался запугивать экс-хавбека "Барселоны" Роналдиньо во время очных матчей.
"В матче против Роналдиньо я подошел к нему и сказал: "Если ты сделаешь против меня один из этих нелепых приёмов из PlayStation, я отправлю тебя в больницу. В итоге он всё равно это сделал", - приводит слова француза Spor Zamani в социальной сети X (ранее - Twitter).
Стоит отметить, что оба футболиста выступали в составе "Челси" и "Барселоны" с 2003 по 2008 год. В период с весны 2005-го по осень 2006-го команды провели между собой шесть игр в рамках Лиги Чемпионов.
Claude Makelele: "Ronaldinho'ya karşı oynadığım bir maçta ona gidip, 'Eğer bana o saçma sapan PlayStation hareketlerinden birini yaparsan, seni buradan hastaneye gönderirim' dedim. Yine de yaptı." pic.twitter.com/2vcjCqKmT6— Spor Zamanı (@SporZamani034) February 22, 2024
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