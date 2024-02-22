Усиление соперника Украины в плей-офф: немецкий хавбек получил разрешение играть за сборную Боснии и Герцеговины
Денис Хусейнбашич будет играть за сборную Боснии и Герцеговины
transfermarkt
Сегодня, 22 февраля, футбольная федерация Боснии и Герцеговины объявила, что Денис Хусейнбашич получил официальное разрешение от комитета ФИФА по вопросам статуса игроков на смену спортивного гражданства.
Это означает, что талантливый молодой футболист теперь может представлять Боснию и Герцеговину на международном уровне.
Год назад Денису предлагали играть за сборную этой страны, но он отказался от приглашения, поскольку хотел играть за Германию.
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Напомним, что Босния и Герцеговина сыграет с Украиной в плей-офф отбора к Чемпионату Европы 2024.
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Источник:nfsbih
Опубликовал: Екатерина Власова
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