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Усиление соперника Украины в плей-офф: немецкий хавбек получил разрешение играть за сборную Боснии и Герцеговины

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Денис Хусейнбашич будет играть за сборную Боснии и Герцеговины

Усиление соперника Украины в плей-офф: немецкий хавбек получил разрешение играть за сборную Боснии и Герцеговины

transfermarkt

Новина українською

Сегодня, 22 февраля, футбольная федерация Боснии и Герцеговины объявила, что Денис Хусейнбашич получил официальное разрешение от комитета ФИФА по вопросам статуса игроков на смену спортивного гражданства.

Это означает, что талантливый молодой футболист теперь может представлять Боснию и Герцеговину на международном уровне.

Год назад Денису предлагали играть за сборную этой страны, но он отказался от приглашения, поскольку хотел играть за Германию.

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Напомним, что Босния и Герцеговина сыграет с Украиной в плей-офф отбора к Чемпионату Европы 2024.

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Босния и Герцеговина
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Источник:
nfsbih
Опубликовал: Екатерина Власова
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