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Победа посприяла продлению контракта. Маркес остается тренером сборной Катара

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Победа посприяла продлению контракта. Маркес остается тренером сборной Катара

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бартоломео Маркес продолжит тренировать сборную Катара.

Благодаря победе в кубке Азии руководство сборной Катара продлило контракт с Бартоломео Маркесом до 2026 года.

Напомним, 62-летный испанец занял пост главного тренера в декабре 2023 года после ухода Карлуша Кейруша. В феврале сборная Катара дошла до финала и одержала победу над Иорданией, 3:1. Эта вторая победа сборной Катара в кубке Азии.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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