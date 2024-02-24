Тело Алексея Навального отдали его матери
О его смерти сообщили 16-го февраля
росСМИ
Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Также она отметила, что пока неизвестно, будут ли власти препятствовать провести похороны так, как этого хочет семья Навального.
Сейчас Людмила Навальная находится в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, чтобы забрать тело и похоронить его.
Оппозиционный политик
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