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Тело Алексея Навального отдали его матери

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О его смерти сообщили 16-го февраля

Тело Алексея Навального отдали его матери

росСМИ

Новина українською

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Также она отметила, что пока неизвестно, будут ли власти препятствовать провести похороны так, как этого хочет семья Навального.

Сейчас Людмила Навальная находится в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, чтобы забрать тело и похоронить его.

Оппозиционный политик умер 16-го февраля. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ФСИН). Отмечается, что во время прогулки Навальный якобы почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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