Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Также она отметила, что пока неизвестно, будут ли власти препятствовать провести похороны так, как этого хочет семья Навального.

Сейчас Людмила Навальная находится в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, чтобы забрать тело и похоронить его.