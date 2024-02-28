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Экс-защитник МЮ Джон О'Ши назначен временным наставником сборной Ирландии

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Отличная возможность проявить себя для начинающего специалиста

Экс-защитник МЮ Джон О'Ши назначен временным наставником сборной Ирландии

BBC

Новина українською

Джон О’Ши стал временным главным тренером национальной сборной Ирландии. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды.

На тренерском мостике "зелёных" О’Ши проведёт как минимум два товарищеских матчах против Бельгии и Швейцарии в марте.

Напомним, что Джон выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 1999 по 2011 годы. После завершения карьеры футболиста О'Ши работал в тренерском штабе молодёжной сборной Ирландии и "Бирмингема".

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Джон О’Ши Ирландия Манчестер Юнайтед тренер
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Опубликовал: Александр Бураков
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