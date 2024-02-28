Джон О’Ши стал временным главным тренером национальной сборной Ирландии. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды.

На тренерском мостике "зелёных" О’Ши проведёт как минимум два товарищеских матчах против Бельгии и Швейцарии в марте.

Напомним, что Джон выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 1999 по 2011 годы. После завершения карьеры футболиста О'Ши работал в тренерском штабе молодёжной сборной Ирландии и "Бирмингема".