Джон О’Ши стал временным главным тренером национальной сборной Ирландии. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды.

На тренерском мостике "зелёных" О’Ши проведёт как минимум два товарищеских матчах против Бельгии и Швейцарии в марте.

Напомним, что Джон выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 1999 по 2011 годы. После завершения карьеры футболиста О'Ши работал в тренерском штабе молодёжной сборной Ирландии и "Бирмингема".

FAI appoint John O’Shea as Interim Head Coach of the Men’s National Team ????????



O'Shea, who has 118 caps for Ireland, will take charge of the two international friendlies in March against Belgium and Switzerland at the Aviva Stadium, assisted by Paddy McCarthy ????